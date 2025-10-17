שנתיים בלי אות חיים: התאומים גלי וזיוי שנחטפו והוחזקו בנפרד שרדו את השבי - והתאחדו בישראל

הם נחטפו לעזה חודש אחרי שחגגו יומולדת 26 ואז, לראשונה בחייהם, הופרדו זה מזה. גם אנחנו לא זכינו לראות אותם מאז - שום אות חיים מגלי וזיו ברמן, התאומים מכפר עזה, לא התקבל במהלך השבי, וכל מה שעמד מול עינינו היו התמונות היפות של שניהם מהחיים בעוטף. השבוע, עם שובם לארץ, הם יכלו סוף-סוף לחדש את הברית הנצחית שלהם ולחייך מאוזן לאוזן כמו פעם