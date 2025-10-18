מהדורה
00:04:57

שבת ראשונה בבית אחרי שנתיים

שנתיים אחרי היום המר ההוא – החטופים ששבו ארצה לישראל זוכים לשבת ראשונה בבית, בין אם בבתי החולים ובין אם חזרו פיזית לבתיהם, מוקפים בבני המשפחות
