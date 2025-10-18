מהדורה
00:03:04

פרשת ג'פרי אפשטיין ממשיכה לייצר כותרות, אבל הפעם לא בארה״ב, אלא בבריטניה. הנסיך אנדרו נאלץ להיפרד מהתואר שלו כדוכס יורק אחרי שנחשף בספר זכרונות של אחת הנערות המתלוננות בפרשה
