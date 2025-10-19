מהדורה
00:02:43

למרות הפסקת האש: שני חיילים מחטיבת הנח"ל נפלו ברפיח

רס"ן יניב קולא וסמ"ר איתי יעבץ נפלו היום ברצועת עזה עקב ירי נ"ט של חמאס. צה"ל תקף בתגובה ברצועה, אבל ישראל לא ממהרת להכריז על קריסת הפסקת האש
