מחבלים תקפו כוח צה"ל ברפיח אבל חמאס מתעקש: "הפסקת האש עדיין בתוקף"

בזמן שישראל שוקלת את צעדיה נגד חמאס לאחר הפרות הפסקת האש, בארגון הטרור טוענים כי המתקפות נגד צה"ל לא היו מתוכננות. הניסיונות של חמאס להכחיש קשר לאירועים וההוכחות שמראות אחרת
