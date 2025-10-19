מהדורה
סוף עצוב: גופותיהם של החטופים רונן אנגל וסונטאיה אוקארסרי הושבו לישראל

החללים החטופים רונן אנגל וסונטאיה אוקארסרי הושבו אמש לישראל. רונן, תושב ניר עוז, נרצח כשהגן על משפחתו מהמחבלים בקיבוץ. סונטאיה הגיע לארץ מתאילנד ונרצח כשעבד במטעים הסמוכים לבארי. גם אוריאל ברוך הובא היום למנוחות
