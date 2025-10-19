עכשיו בבית: שורדי שבי השתחררו מבית החולים והתקבלו בבתיהם בחגיגות

שורדי שבי שהשתחררו היום מבתי החולים חזרו סוף סוף הביתה, וזכו לקבלות פנים עם אלפי דגלים וקריאות "עם ישראל חי" של גלי וזיוי ברמן – הרגעים המרגשים שלהם חיכו במשך שנתיים, משפחות החטופים ומדינת ישראל כולה.