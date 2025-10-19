הממשלה רוצה לשנות את שם המלחמה ל"מלחמת התקומה" - משפחות נופלים מתנגדות

שנתיים אחרי 7 באוקטובר, בממשלה מנסים למתג מחדש את המלחמה שהסתיימה רשמית לפני פחות משבוע. לא עוד "חרבות ברזל", השרים אישרו שם חדש: "מלחמת התקומה". המהלך מעורר ביקורת נרחבת גם בקרב משפחות שכולות – שחשות שמדובר בניסיון להקטין את גודל המחדל שהוביל לנפילת יקיריהן. הקרב על הנראטיב