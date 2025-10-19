מהדורה
00:08:51

אחרי שכבשה את האירוויזיון - יובל רפאל חוזרת עם מופע בכורה

חמישה חודשים מאז שהגיעה אל המקום השני באירוויזיון, יובל רפאל הוציאה הבוקר מיני-אלבום חדש. לצד השמחה וההתרגשות הגדולה – האלבום הזה יוצא בתקופה מורכבת: רגע אחרי ציון שנתיים לטבח 7 באוקטובר שאותו היא שרדה, ומותו של חברה הקרוב רועי שלו ששם קץ לחייו. בשיחה עם כתבתנו עמית הררי, יובל רפאל מדברת על השירים החדשים, וגם על הסכנה להשתתפות ישראל באירווזיון
