כבוד אחרון: המונים ליוו את יניב רס"ן יניב קולא וסמ"ר איתי יקבץ שנפלו ברפיח

כבוד אחרון: יניב נשא את המורשת של מפקד הפלוגה שנפל, איתי היה אמור לצאת מהרצועה ולהתחיל את הלימודים – שניהם נהרגו אתמול בתקרית ברפיח, והניחו משפחה וחברים שבורי לב
