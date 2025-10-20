כבוד אחרון: יניב נשא את המורשת של מפקד הפלוגה שנפל, איתי היה אמור לצאת מהרצועה ולהתחיל את הלימודים – שניהם נהרגו אתמול בתקרית ברפיח, והניחו משפחה וחברים שבורי לב