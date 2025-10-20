מהדורה
00:03:21

מהומה בפתיחת מושב הכנסת: הרמיזה של אוחנה, תגובת הרצוג - והעימות בין נתניהו ללפיד

בכנסת חוזרים לפוליטיקה ולשיח שמזכיר את הימים שלפני המלחמה: כנס החורף נפתח היום בטונים צורמים, צעקות במליאה והתנגחות נוספת בבית המשפט העליון
