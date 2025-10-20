איך נולד הסכם? אדריכלי עסקת החטופים בממשל טראמפ מדברים

אדריכלי העסקה ויטקוף וקושנר מתייצבים מול המצלמות ומדברים כמעט על הכל: הם מספרים מה קרה בחדרים הסגורים של המשא ומתן, כיצד התקיפה בקטר הניעה את השיחות – והאם יש אופק למדינה פלסטינית. כתבנו עם הציטוטים – וגם הביקורת על ישראל