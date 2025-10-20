זוועה בכרמיאל: בני זוג הסתירו את דבר מותה של ניצולת שואה - וחיו מקצבאותיה

בני זוג מכרמיאל הלכו רחוק מדי בשביל כסף – השניים הסתירו את דבר מותה של אימה של האישה, ניצולת שואה, וקברו אותה בחצר ביתם – רק כדי לקבל את השילומים שלה מגרמניה. כמה זמן הם הצליחו להסתיר את התרמית, וכיצד נחשפה האמת?