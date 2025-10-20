מהדורה
00:05:17

האב שבתו הותקפה בידי החשוד ברצח שירלי יהודה: "הכתובת הייתה על הקיר"

תוקף סדרתי משתחרר מהכלא, פעם אחר פעם פוגע בנשים, ואף אחד לא מונע ממנו לחזור לזירת הפשע – עד שזה עולה בחיי אדם. שירלי יהודה נרצחה באכזריות, החשוד – אורן דנן, שרק סיים לשאת מאסר על חטיפה ופגיעה מינית בילדה בת 9. כתבתנו בריאיון בלעדי עם אביה של אותה הילדה ותושבי השכונה שהתריעו: הכתובת מזמן הייתה על הקיר
