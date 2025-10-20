"אנשים עפו באוויר": הדרבי התל אביבי הפך לזירת קרב - ובוטל

הדרבי התל אביבי, שאמור להיות חגיגה של ספורט, הפך אתמול לזירת קרב ובוטל. אבוקות באצטדיון ועימותים אלימים בין שוטרים לאוהדים – חלקם נפצעו, אחרים נעצרו – והמונים חזרו הביתה מאוכזבים