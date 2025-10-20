גסיסתו של ים המוות: התיירים נעלמו - ובעלי העסקים לא סוגרים את החודש

המקום הנמוך בעולם נמצא בשפל חדש מאז המלחמה: המבקרים לא חוזרים לים המלח, מעדיפים את החלופה הזולה בצד הירדני – ובעלי העסקים כאן לא סוגרים את החודש. איך אפשר להציל את אוצר התיירות?