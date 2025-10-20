מהדורה
היכן התכשיטים? שערי הלובר נותרו סגורים, המצוד אחר השודדים נמשך

שערי המוזיאון המפורסם בעולם נותרו סגורים גם היום: פריז עוד לא התאוששה מהשוד הגדול בלובר, החיפוש אחר התכשיטים נמשך – ואיתו גם המרדף אחר הגנבים, שהצליחו לשים את ידם על כמה מהסמלים ההיסטוריים של צרפת
