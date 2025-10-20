מהדורה

מכה קשה בכנף: מטוס בואינג התרסק לתוך הים בהונג קונג - שני עובדים נהרגו

חברת בואינג שוב מעורבת בתאונת תעופה: מטוס מטען של החברה החליק על מסלול הנחיתה בהונג קונג, נפל לים הסמוך – ונחצה לשניים
