משפחת חיימי סוגרת מעגל: גופתו של טל הושבה לישראל

החלל החטוף טל חיימי הגן ב-7.10 על קיבוץ ניר יצחק - נרצח ונחטף לעזה - הלילה הוא הושב לישראל. כשהוא יצא להילחם במחבלים אשתו אלה נשארה עם שלושה ילדים בממ"ד- בהמשך ילדה את בנם הרביעי - אותו הוא לא יכיר לעולם