מישל קדוש, שרצח את זוגתו לשעבר ואז ירה בעצמו - מת מפצעיו

מישל קדוש, שרצח לפני חודש את בת זוגו לשעבר מירן ביתן וירה בעצמו - מת היום מפצעיו. בשבועות האחרונים חשפנו כאן במהדורה את התלונות שנסגרו, ואת השיחות המצמררות בין השניים, שהן כרוניקה של רצח ידוע מראש
