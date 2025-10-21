מהדורה
00:03:10

או לה לה: לראשונה בהיסטוריה של צרפת - נשיא לשעבר נכנס לכלא

היסטוריה באירופה - לראשונה ראש מדינה נכנס לכלא: נשיא צרפת סרקוזי החל לרצות היום 5 שנות מאסר, אחרי שהורשע בפרשת מימון הקמפיין שלו על ידי משטר קדאפי - מאות תומכים הריעו לו בדרכו למאסר
