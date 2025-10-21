"זה ריסק אותי": אחרי ששוטר קרא לה 'בטטה' - האוהדת שהושפלה בדרבי מדברת

בין כל האירועים המכוערים בדרבי התל אביבי - היה גם את זה. שוטר זורק הערה פוגענית לאישה בנוגע לגוף שלה תוך כדי המהומות סמוך לאיצטדיון בלומפילד. בשיחה ראשונה עם הדס גרינברג היא מספרת על ההלם רגע אחרי וגם הרצון שלה שיתנצל.