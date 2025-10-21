מהדורה
"שנים ניסו, עכשיו זה קורה": חלק בבית הלבן נהרס - במקומו יוקם אולם נשפים

הפרויקט השאפתני של טראמפ לשיפוץ הבית הלבן יוצא היום לדרך: ההריסות באגף המזרחי החלו כדי להקים את אולם הנשפים היוקרתי שמתכנן הנשיא - ואמריקה סוערת
