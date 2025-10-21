מהדורה
00:08:25

"זה עצוב, אבל הכול כבר בטיקטוק": אחרי מעל ארבעה עשורים - ערוץ MTV ייסגר

זה היה הערוץ ששינה את המוסיקה העולמית - עם קליפים מהפכניים - שהפכו זמרים מקומיים לכוכבים בינלאומיים - ועכשיו אחרי 44 שנים MTV מסיים את שידוריו בעשרות מדינות. כתבתנו עמית הררי חזרה לרגעים הגדולים של הערוץ, המנחים שעשו היסטוריה וכמובן המעריצים שהם דור שלם שאהב קליפים
