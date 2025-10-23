מהדורה
00:03:08

מבוכה לנתניהו: בזמן ביקור סגנו של טראמפ - הכנסת הצביעה בעד החלת ריבונות ביו"ש

למרות התנגדותה הנחרצת של ארה"ב למהלך: חוק החלת הריבונות ביו"ש עבר בקריאה טרומית, בזמן ביקורו של סגן הנשיא טראמפ בישראל
