מהדורה
00:05:26

אנשי משפחה ואוהבי אדמה: אריה זלמנוביץ ותמיר אדר הובאו למנוחות

תמיר אדר נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה, אריה זלמנוביץ' נחטף בחיים ונרצח בשבי. שניהם, תושבי ניר עוז, הושבו הלילה לישראל. שניהם הניחו משפחות, וילדים, תמיר הניח גם הורים כואבים, ואריה נכדים שלא יזכו לפגוש יותר את סבא
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך