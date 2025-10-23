הניצחון של ויקי

"אחרי מה שנמרוד עבר, שום דבר לא מובן מאליו": ויקי כהן, שזכתה שוב לחבק את בנה נמרוד, מספרת בריאיון ראשון מאז שחרורו על הדברים הקשים שעבר, השבועיים המרגשים מאז העסקה - וגם ההכפשות שספגה המשפחה, ועדיין סופגת