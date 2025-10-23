מהדורה
00:03:47

הפלוגה החרדית - והאכזבה: פלוגת תומר תיסגר בעקבות נתוני גיוס נמוכים

הרבה תקוות נתלו בפלוגת תומר בגבעתי – שהייתה אמורה לקלוט אליה מאות צעירים חרדים מועמדים לגיוס. אבל חלומות לחוד ומציאות לחוד – בצה"ל התאכזבו מאוד מנתוני הגיוס, ושוקלים לסגור את הפלוגה
