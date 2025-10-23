ישוב תחת אש

תושבי זיכרון יעקב נמצאים בחודשים האחרונים בפחד מתמיד: ירי בלתי פוסק שמגיע מפורדיס השכנה. נראה שכולם מכירים את התופעה, גם המפכ"ל, שמתגורר בזיכרון יעקב, אבל כרגע התושבים לא מקבלים תשובות