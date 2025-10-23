שומרי הכנסייה: יהודים, מוסלמים ונוצרים התנדבו לשפץ את המבנה שהושחת

כנסייה סמוך לשמורת הבניאס, שרדה מלחמות והשחתות - ולמרות הכל עדיין עומדת. כדי לשפץ אותה הוקמה סיירת בשם "שומרי הכנסייה": נוצרים, מוסלמים, יהודים ודרוזים, שמנקים את המקום ובונים אותו מחדש, בזמן שהם נתקלים בלא מעט בירוקרטיה. מתוך מהדורת כאן חדשות 22.10.25