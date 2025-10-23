מהדורה
00:02:40

"מעריצה את האומץ שלך": המכתבים ששלחה הנכדה של טראמפ לשורדי השבי

בין כל הבכירים האמריקנים שמוזכרים בכותרות, יש אחת שגונבת את ההצגה. תכירו: ארבלה רוז קושנר, רק בת 14. נכדתו של הנשיא טראמפ, ששלחה מכתבים לשורדי השבי ששוחררו בעסקה. מתוך מהדורת כאן חדשות 22.10.25
