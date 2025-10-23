מהדורה
00:02:33

בפעם הראשונה בהיסטוריה: יתושים נמצאו מתעופפים באיסלנד

היצורים הקטנים שמעוררים חשש גדול: בפעם הראשונה בהיסטוריה, יתושים נמצאו מתעופפים ברחבי איסלנד. עד עכשיו הקור הצליח למנוע מהחרקים המטרידים האלה להגיע לשם, אבל ההתחממות הגלובלית נותנת את אותותיה
