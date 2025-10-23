מהדורה
00:01:53

יוני בלוך והחטופים

בחודש ינואר האחרון הוציא הזמר יוני בלוך את השיר "סוף טוב" – שיר תפילה להחזרת החטופים וסיום המלחמה. עכשיו, כשהתקווה התגשמה, יוצא שיר חדש בשיתוף כאן גימל וכאן חדשות שמציג סוף טוב באמת
