"קשה לעכל את כל הטוב הזה": שורדי השבי מדברים לראשונה

ימים ספורים אחרי ששבו לישראל משנתיים בשבי חמאס, פגשנו את שגב כלפון ואלקנה בוחבוט - שמתחילים להתאושש ולעכל את החזרה הביתה
