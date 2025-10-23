מהדורה
00:05:12

החלל החטוף תמיר אדר ז"ל הובא למנוחת עולמים בניר עוז

תמיר אדר הובא סוף סוף למנוחות אחרי שבע מאות ארבעים ושישה ימים. מאות אנשים, ביניהם שורדי השבי ירדן ביבס, דוד ואריאל קוניו ושגיא דקל חן, ליוו את תמיר בדרכו למנוחה אחרונה בניר עוז שכה אהב
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך