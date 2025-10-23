מהדורה
בעיניים נוצצות ועם צעיף ירוק: מתן אנגרסט חוזר סוף סוף הביתה

שורד השבי מתן אנגרסט חזר היום לביתו שבקריית ביאליק אחרי שסיים את תקופת ההתאוששות בכפר המכביה. הוא חגג את השחרור עם צעיף של מכבי חיפה לצידו של בר קופרשטיין, שיחזור גם הוא בקרוב לבֿיתו
