המועמד האנטי-ציוני לראשות העיר ניו יורק: "אעמוד לצד הקהילה היהודית"

עימות פומבי נוסף בין המתמודדים לראשות עיריית ניו יורק, שבועיים לפני מועד הבחירות. כצפוי, המועמד המוביל זוהרן ממדני עמד תחת מתקפה בגלל דעותיו האנטי-ישראליות – אבל הבטיח לעמוד לצידה של הקהילה היהודית הגדולה בעיר