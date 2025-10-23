מהדורה
00:03:59

המועמד האנטי-ציוני לראשות העיר ניו יורק: "אעמוד לצד הקהילה היהודית"

עימות פומבי נוסף בין המתמודדים לראשות עיריית ניו יורק, שבועיים לפני מועד הבחירות. כצפוי, המועמד המוביל זוהרן ממדני עמד תחת מתקפה בגלל דעותיו האנטי-ישראליות – אבל הבטיח לעמוד לצידה של הקהילה היהודית הגדולה בעיר
