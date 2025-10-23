מהדורה
00:02:23

ירו ללא הפסקה ווידאו הריגה: הרצח ה-199 בחברה הערבית מתחילת השנה

הרוצחים נכנסו לפנות בוקר למאפייה באום אל פחם ולא הפסיקו לירות בנשק הארוך עד שווידאו את מותו של הקופאי. הרצח הזה מצטרף למניין בלתי נתפס של מאה תשעים ותשעה בני אדם שנרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה
