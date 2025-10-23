מהדורה
00:03:19

בטבעת שקנה לפני הטבח: שורד השבי אלי-ה כהן התארס לבת זוגו זיו עבוד

שורד השבי אלי-ה כהן כרע היום ברך והציע נישואין לבת זוגו זיו עבוד, שורדת הנובה. את הטבעת - הוא קנה לה עוד לפני שנחטף
