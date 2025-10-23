מהדורה
00:06:11

להיכנס לראש של חיזבאללה: תרגיל צה"ל בגבול הצפוני נערך לתרחישים חדשים

התרגיל הצבאי הגדול ביותר בגבול הצפון מאז תחילת המלחמה לפני שנתיים התקיים בשבוע האחרון. הפעם, בתרחישים חדשים ועם מיקוד מיוחד סביב כיתות הכוננות
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך