"נכרות לך את הראש": פרו פלסטינים התפרצו להרצאה של פרופסור ישראלי בלונדון

מפגינים פרו-פלסטינים התפרצו להרצאה של פרופסור ישראלי בלונדון ואיימו שיכרתו את ראשו. התקרית מצטרפת לשרשרת האירועים האנטי-ישראליים בבריטניה בחודשים האחרונים
