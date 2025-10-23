מהדורה
00:02:48

בגלל החרם: המתנדבים הקבועים מהעולם לא יגיעו לחזות בעונת הנדידה בישראל

מיליוני ציפורים נודדות בשמי הצפון במופע טבע מרהיב בימים האחרונים. בימים כתיקונם היו מגיעים לכאן מתנדבים אירופים בכל שנה, אבל החרם הבינלאומי נותן את אותותיו גם בזירה הזאת, והשנה הם נשארו בבית
