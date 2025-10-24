מהדורה
00:02:16

"סירוב חמאס לפירוז - הפרה": אחרי טראמפ וסגנו - שר החוץ רוביו ביקר בישראל

אחרי הנשיא האמריקני טראמפס וסגנו ג'יי די ואנס גם מזכיר המדינה מרקו רוביו ביקר בישראל והמשיך את גל הביקורים - שלא נאמר הפיקוחים - מארצות הברית
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך