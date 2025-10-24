מהדורה
00:05:25

"הרגשתי את האהבה שלכם מתחת לאדמה": כשהוא חבוש בעינו - אלון אהל שב הביתה

אלון אהל, שהוחזק 738 ימים בשבי בעזה, חזר לביתו במשגב אחרי שטופל בבי החולים בילינסון. המונים ליוו אותו בתשואות ועם דגלי ישראל
