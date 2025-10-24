עשרים החטופים החיים כבר בבית - אורן ורונן נאוטרה עוד מחכים לבנם עומר ז"ל

שגב כלפון ואלקנה בוחבוט, ששוחררו מהשבי בעזה אחרי שנתיים, כבר מתאוששים ומתאקלמים מחדש בישראל, אבל אורנה ועומר נאטורה, ההורים של קצין השריון עומר שנחטף ונרצח ב-7 באוקטובר, עדיין מחכים ומתפללים שחמאס יעמוד בהסכם ויחזיר להם אותו