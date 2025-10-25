מהדורה
00:04:13

"חמאס הוטל": זה מלון היוקרה בקהיר שמארח מחבלים ששוחררו בעסקה

המלון הזה בקהיר רק נראה תמים - הוא הפך למקלט למחבלים ששוחררו בעסקה, כך על פי תחקיר הדיילי מייל. הם נופשים לצד תיירים מן השורה ונהנים משירות חמישה כוכבים. שוחחנו עם המלון שמארח טרוריסטים ונקלע למבוכה
