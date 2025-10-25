מהדורה
שובר את החוקים? מקורב לשעבר לטראמפ: הוא פועל להמשיך לקדנציה שלישית כנשיא

סטיב באנון, מקורב לטראמפ שהסתכסך איתו לאחרונה, טוען שטראמפ יהיה נשיא גם ב-2028 - בניגוד לחוקה האמריקנית שמגבילה את הכהונה לשתי קדנציות. האם מדובר בספין שנועד לשלהב את מתנגדיו או במהלך אמיתי?
