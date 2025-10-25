מהדורה
00:09:21

הפסקת האש החלה - וחמאס חוזר לשלוט ברצועה: איך לא נופלים שוב לקונספציה?

ישראל הכתה קשות בחמאס, כל החטופים החיים חזרו הביתה ויותר ממחצית החללים - עכשיו על ישראל לא להירדם שוב בשמירה ולנטרל את חמאס מנשקו ולפרז את עזה
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך