המלחמה הסתיימה - החרם נמשך: אנשי האקדמיה מישראל שמנודים מהקמפוסים בעולם

גם אחרי סיום המלחמה ברצועת עזה, ההפגנות האנטי ישראליות בעולם לא פוסקות וגם הרוחות האנטי ישרלאיות בעולם האקדמי נותרו ללא שינוי. חרמות, קשרי עבודה שנפסקו, מחקרים שהוקפאו וגם - התנקלויות למרצים וסטודנטים
