מהדורה
00:07:27

זה לא סרט: איך נגנבו תכשיטים ששווים סכומי עתק יורו ממוזיאון הלובר?

המומחים עדיין מנסים לפענח איך קרה השוד במוזיאון הכי מפורסם בעולם, הלובר
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך